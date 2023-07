Família reconhece corpo de PM encontrado carbonizado dentro de carro em Itaboraí

DIA por uma cunhada da vítima. O PM era procurado desde a tarde deste sábado (22) depois de sair de sua casa, em Maricá, também na Região Metropolitana do estado, para jogar tênis com seus amigos. Rio - O corpo encontrado carbonizado dentro de um carro , na manhã deste domingo (23), em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio, é do policial militar Jeovane da Rocha, de 46 anos. A informação foi passada aopor uma cunhada da vítima. O PM era procurado desde a tarde deste sábado (22) depois de sair de sua casa, em Maricá, também na Região Metropolitana do estado, para jogar tênis com seus amigos.

O agente foi visto pela última vez por volta das 15h ao deixar a mulher e os filhos na casa de parentes. Em seguida, ele se dirigiu para a casa de um amigo, no bairro Caxito, onde eles e outros colegas jogariam tênis. Entretanto, o tenente não chegou ao endereço combinado.

Na manhã deste domingo (23), o carro do PM foi encontrado incendiado na Estrada Itaocara, em Itaboraí. Policiais do 35º BPM (Itaboraí) estiveram no local e verificaram que havia um corpo carbonizado dentro do porta-malas do veículo.

O local foi isolado e agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) acionados para realização de uma perícia. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo, onde parentes confirmaram sua identificação.

A Polícia Civil ainda não confirmou o reconhecimento da vítima, mas informou que a investigação segue em andamento para esclarecer a dinâmica do caso.

Amigos se despedem de Jeovane

Após receberem a notícia de sua morte, diversos amigos realizaram postagens em uma rede social para homenagear o policial. Os comentários destacaram que Jeovane era uma pessoa querida na família e em seu trabalho.

"Jeovane foi um homem incrível, um amigo para todas as horas, um policial honesto e íntegro que amava a família com toda sua força. A ficha não vai cair tão cedo. Você se foi tão cedo meu amigo, mas sei que sempre estará ao lado de todos que o amam. Deixou uma família linda, uma esposa maravilhosa e dois filhotes lindos. Que Deus ilumine a sua caminhada nesse novo plano. Já está deixando muita saudade! Forças para toda família. Siga em paz meu grande e eterno amigo", publicou uma internauta.

"Muito triste! Quando um amigo se vai, vai um pouco de nós também. Jeovane era um policial íntegro, honesto, além de um ser humano incrível. O que mais dói é saber que deixou 2 filhos pequenos que precisam muito dele. Ainda não deu para cair a ficha! Como podem tirar a vida de uma pessoa que ainda tinha muito para viver? Realizou um sonho de ser pai e com certeza ainda tinha muitos outros sonhos para conquistar. Lamento muito sua partida e desejo toda força do mundo para sua família. Não vai ser nada fácil, mas com o passar do tempo Deus vai acalentando cada um até ficar a dor da saudade. Jeovane, vá em paz! Siga seu caminho de luz!", escreveu outro amigo.

O tenente entrou para a PM em 2001 e é lotado no 12º BPM (Niterói), onde atuava no Colégio da Polícia Militar (CPM). Ele era casado e deixa dois filhos.

Ainda não há informações sobre o seu sepultamento.