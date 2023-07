Disque Denúncia solicita informações sobre responsáveis pela morte de PM em Paciência

Rio - O Disque Denúncia divulgou, na noite deste domingo (23), um cartaz solicitando informações sobre a identificação dos suspeitos de matarem a tiros o policial militar Leandro dos Santos Aragão, de 45 anos , em Paciência, na Zona Oeste do Rio.

O 3º sargento, lotado no 27º BPM (Santa Cruz), estava no cruzamento da Rua Lúcio Cardoso com a Estrada da Urucânia, próximo à estação de trem da SuperVia, na manhã deste domingo (23), quando criminosos chegaram e realizaram diversos tiros contra ele.

Segundo relatos de testemunhas, os suspeitos estavam em um carro, modelo Fiat Mobi branco. O grupo chegou a fugir, mas retornou ao local do crime para efetuar mais disparos e ainda pegaram a arma do policial. Um dos tiros teria sido dado no seu rosto.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27º BPM foram acionados para uma ocorrência de homicídio no local e constataram que a vítima era um PM que estava de folga. A área foi isolada para perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

A Polícia Civil informou que a especializada instaurou um inquérito para apurar a morte de Leandro. "Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos", disse a instituição.

Com a morte do sargento, sobe para 36 o número de agentes de segurança mortos em ações violentas no Estado do Rio de Janeiro neste ano, sendo 31 da Policia Militar (incluindo agentes em serviço, de folga e veteranos - reformados/reserva -, dois policiais penais e um guarda municipal.

As informações sobre os suspeitos do crime podem ser realizadas, de forma anônima, ao Disque Denúncia através da Central de Atendimento (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177, do WhatsApp Anonimizado (021) – 2253-1177 e do aplicativo Disque Denúncia RJ.