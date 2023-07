Quatro homens são presos suspeitos de integrar milícia em Santa Cruz

Rio - Quatro homens foram presos na noite deste domingo (23), suspeitos de integrarem uma milícia que atua em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 27º BPM (Santa Cruz) realizou uma ação na comunidade do Rola após a morte do 3º sargento Leandro dos Santos Aragão, de 45 anos, em Paciência

Ainda de acordo com a PM, foram apreendidos um carro, dois fuzis, três pistolas, munição e um colete balístico. O material e os presos foram levados para a 36ª DP (Santa Cruz), onde a ocorrência foi registrada.

Quatro suspeitos de integrar uma milícia que atua em Santa Cruz foram presos, neste domingo, em uma ação do #27BPM que resultou na apreensão de duas armas de guerra (fuzis cal. 5.56), três pistolas (cal. 9mm), munições e capa de colete balístico.

Policial militar é morto a tiros em Paciência

Segundo relatos de testemunhas, criminosos chegaram em um carro, modelo Fiat Mobi branco, e efetuaram vários disparos em direção ao policial, que morreu no local. Os suspeitos chegaram a fugir, mas retornaram ao local do crime para efetuar mais disparos e ainda levaram a arma do policial.