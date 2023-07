Perseguição deixa suspeito ferido e outros dois presos na Zona Norte

Rio - Uma perseguição policial deixou um suspeito ferido e outros dois presos, na noite deste domingo (23), na Avenida Dom Hélder Câmara, no bairro do Cachambi, na Zona Norte do Rio. O 3º BPM (Méier) realizava um cerco contra criminosos, que atiraram contra os policiais militares e houve troca de tiros, na altura do Norte Shopping. Segundo a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), disparos foram ouvidos na região por volta das 20h30.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes pretendiam interceptar um grupo de bandidos na via, quando eles atiraram e houve confronto. Após os disparos, um suspeito foi socorrido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Não há informações sobre seu estado de saúde. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o homem ferido no chão, um carro e uma viatura da PM em frente ao shopping. Confira abaixo.

Perseguição na Zona Norte deixa suspeito ferido e outros dois presos.

Ainda segundo a corporação, na ação, outros dois suspeitos foram presos e com eles, apreendidos um simulacro de arma, três toucas ninjas e o veículo utilizado pelo trio, que era roubado. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).