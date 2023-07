Disque Denúncia pede informações sobre morte de policial militar em Itaboraí

Disque Denúncia divulgou, nesta segunda-feira (24), um cartaz oferecendo recompensa de R$ 5 mil por informações que ajudem a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) a identificar os envolvidos na

Rio - Odivulgou, nesta segunda-feira (24), um cartaz oferecendo recompensa depor informações que ajudem a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) a identificar os envolvidos na morte do policial militar Jeovane da Rocha , de 46 anos, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

Jeovane da Rocha foi encontrado morto carbonizado, neste domingo (23), em Itaboraí Reprodução

O corpo do PM foi encontrado na manhã de domingo (23), no porta-malas do carro dele. O veículo e o cadáver estavam carbonizados e a identificação só foi possível por meio da comparação da arcada dentária.



Jeovane era lotado no 12º BPM (Niterói) e trabalhava no Colégio da Polícia Militar (CPM), em Niterói. Ele era procurado desde a tarde do último sábado (22), depois de sair de sua casa, em Maricá, também na Região Metropolitana, para jogar tênis com seus amigos, no bairro Caxito. Entretanto, o tenente não chegou ao endereço combinado.



Agentes da especializada realizam diligências a fim de obter informações sobre a autoria e motivação do crime. Segundo a família do agente, ainda não foi possível conseguir a liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML). De acordo com a cunhada de Jeovane, a família também não recebeu nenhuma informação sobre os motivos que levaram a morte do policial.



Com a morte do policial militar Jeovane Rocha, sobe para 39 o número de agentes de segurança mortos em ações violentas no estado do Rio de Janeiro somente neste ano. Sendo 34 da Polícia Militar (incluindo policiais militares em serviço, de folga e veteranos (reformados/reserva), dois policiais penais, um policia civil, um bombeiro e um guarda municipal.



Denuncie a identificação dos envolvidos na morte do PM, de forma anônima, ao Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ



O anonimato é garantido.