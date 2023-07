Após noite de tensão, PM reforça policiamento em Duque de Caxias

Rio - O policiamento ostensivo da Polícia Militar segue atuando no bairro do Pantanal, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta terça-feira (25), depois de uma noite de tensão. Uma operação realizada na região, nesta segunda-feira (24), deixou dois suspeitos mortos e outro preso, e provocou uma onda de represália, com ônibus e um carro incendiados.

De acordo com a PM, durante a tarde de ontem, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram atacadas durante uma ação no bairro do Pantanal e houve confronto com criminosos. Após a troca de tiros, dois suspeitos foram encontrados mortos e outro acabou preso. Com eles, os policiais militares apreenderam duas pistolas, drogas e um radiotransmissor.

Em represália às mortes, dois ônibus da Transportes Santo Antônio e Transportes Flores e, pelo menos um carro, foram incendiados. Os bombeiros do quartel de Duque de Caxias foram acionados para combater as chamas e não houve feridos. Por conta dos ataques, passageiros relataram que encontraram longas filas nos pontos e que alguns coletivos das empresas afetadas deixaram de circular ou mudaram o trajeto para evitar a região.

Botaram fogo no ônibus na entrada do barro vermelho, Caxias

Mais imagens do ataque a um ônibus no Pantanal. O incêndio já foi controlado.

Mais imagens do ataque a um ônibus no Pantanal. O incêndio já foi controlado.

Um carro também foi incendiado na altura do mercado Rede Economia.

Procurada, a Transportes Flores informou que a operação dos ônibus está normalizada nesta terça-feira. A reportagem do Meia Hora tenta contato com a Transportes Santo Antônio.