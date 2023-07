PF prende homem por armazenar imagens de abuso sexual infantil em Teresópolis

Rio - A Polícia Federal prendeu um homem, de 34 anos, em flagrante, nesta terça-feira (25), durante a operação Arcanjo XV, para reprimir o compartilhamento e a posse de fotos e imagens com conteúdo de abuso sexual infantil. Contra o suspeito, agentes da Delegacia de Niterói também cumpriram um mandado de busca e apreensão, no bairro Santa Cecília, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, expedido pela 1ª Vara Federal Criminal do município.

De acordo com a PF, o inquérito policial foi instaurado a partir de investigações do Núcleo de Repressão ao Abuso Sexual Infantojuvenil, que descobriu a prática de crimes tipificados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) pelo suspeito. Diligências realizadas na internet e em locais de interesse também levaram à identificação do homem. No endereço dele, foi encontrado um celular, que estava escondido e continha conteúdo pornográfico infantojuvenil.



O investigado vai responder pelos crimes de registro, por qualquer meio, de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente; compartilhamento de arquivos pornográficos infantojuvenil; e por estar em posse desses arquivos. Caso seja condenado, pode pegar até 10 anos de prisão. A ação de hoje fez parte de uma série de operações do Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos (GRCC) da Delegacia de Polícia Federal em Niterói, e o nome faz referência à Miguel Arcanjo, considerado por diversas religiões como o protetor das crianças.