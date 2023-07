Confusão entre PMs e grupo após abordagem a suspeito com droga causa tumulto na Mangueira

Rio - Policiais militares e moradores da Mangueira, na Zona Norte do Rio, se envolveram em uma confusão na tarde desta terça-feira (25) depois de uma abordagem a um suspeito de usar crack. O fato foi gravado por pedestres que passavam pelo local.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um grupo segura e puxa um PM pela Avenida Rei Pelé. Outro agente aponta a arma para o pessoal. Uma das testemunhas cita que um dos policiais teria atirado antes para tentar afastar o grupo.

PMs se envolvem em confusão com grupo após abordagem a suspeito de usar crack na Mangueira.#ODia



Questionada sobre o assunto, a Polícia Militar informou que agentes do 6º BPM (Tijuca) realizavam patrulhamento no local quando encontraram um homem usando droga. Ao realizar a abordagem, os policiais encontraram crack com o suspeito e deram voz de prisão para ele.

A corporação informou que, neste momento, houve resistência de outras pessoas que estavam no local. De acordo com a PM, o grupo atacou a equipe policial jogando pedras e vidro. A viatura foi danificada, mas nenhum agente ficou ferido.

Durante o tumulto, o suspeito fugiu. A PM ainda completou que utilizou os meios necessários para conter o grupo.