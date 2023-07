Disque Denúncia pede informações sobre suspeitos pela morte de PM em Cascadura

Rio - O Disque Denúncia divulgou um cartaz que pede informações para auxiliar o Núcleo de Investigações de Morte de Agentes de Segurança da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) a identificar e prender os envolvidos na morte de um policial militar reformado, na Zona Norte do Rio. Na madrugada desta terça-feira (25), o subtenente Wanderley Pereira dos Santos, de 61 anos, foi encontrado sem vida, em Cascadura.

Segundo as investigações, por volta de 1h20, o 9º BPM (Rocha Miranda) realizava um patrulhamento de rotina na Avenida Dom Hélder Câmara, esquina com a Rua Moisés Linlenbaum, quando encontrou o PM morto em frente a uma academia, com marcas de tiros. Pouco depois, a esposa esteve no local e reconheceu o corpo como sendo da vítima. A DHC analisa câmeras de segurança e busca testemunhas que possam ajudar a identificar os autores e a motivação do crime.

Ainda não há informações sobre o horário e local do sepultamento de Wanderley. Com a morte do subtenente, sobe para 40 o número de agentes de segurança mortos em ações violentas no estado do Rio, somente este ano. As vítimas são 35 policiais militares - entre os em serviço, de folga e reformados ou da reserva -; dois policiais penais; um policial civil; um militar do Corpo de Bombeiros; e um guarda municipal.



O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; pelo WhatsApp dos Desaparecidos, no (21) 98849-6254; e por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.