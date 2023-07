Polícia prende criminosos que praticavam roubos entre estações da Zona Norte

Rio - Policiais da 26ª DP (Todos os Santos) prenderam um homem e apreenderam um adolescente nesta terça-feira (25), por praticarem furtos entre as estações de trem do Méier e Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio. Luiz Fernando Santos da Silva Junior e seu comparsa foram localizados após denúncias de moradores da região.



Segundo a Polícia Civil, os criminosos se escondiam ao longo da linha férrea, esperando o momento para atacar suas vítimas entre as ruas Amaro Cavalcante e Goiás. Eles aguardavam o sinal fechar e, quando os carros paravam, lançavam pedras nos vidros para pegar aparelhos celulares e outros pertences dos ocupantes dos veículos.



O delegado Felipe Santoro explicou que um desenho de aviso, pintado no muro que divide a linha férrea das ruas, alertava as pessoas sobre a presença dos criminosos na área próxima. Além disso, uma das vítimas, que havia acabado de ser roubada, reconheceu os dois homens ainda presentes no local.



"No último mês, outros cinco criminosos que atuavam na mesma localidade já foram presos. Trata-se de uma associação criminosa de grande porte que utiliza esse modus operandi, fugindo pela linha férrea e dificultando a ação policial", completou o titular da unidade.