Justiça converte em preventiva prisão do homem que tentou matar companheira a facadas

Alex Sandro Cardia Mendes, acusado de

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) converteu , nesta quarta-feira (25), em preventiva a prisão de, acusado de tentar matar a companheira a facadas em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, após descobrir uma traição. O criminoso foi preso em flagrante na segunda-feira (23), depois de ter confessado o crime.

Alex vai responder por tentativa de feminicídio. O crime aconteceu na noite da última segunda-feira (24) e foi a própria filha do casal que fez a denúncia para a Polícia Militar.



A vítima, identificada como Vilma Barreira, foi esfaqueada pelo marido e socorrida por moradores para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, onde passou por cirurgia. A mulher foi atingida por golpes no pescoço, axilas e braços. A paciente permanece internada e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o quadro dela é grave.



Na decisão, o juiz Bruno Rodrigues Pinto considerou o elevado grau de violência do crime praticado por Alex. "Se faz necessária a prisão preventiva do custodiado, em razão da elevadíssima gravidade concreta do delito, uma vez que este demonstrou ser detentor de personalidade extremamente perigosa e violenta, já que teria, com clara intenção de ceifar a vida da vítima, sua companheira, desferido contra esta diversas facadas por todo o seu corpo, inclusive em regiões letais, como o pescoço, tendo tais fatos sido praticados por motivo fútil", escreveu.



O magistrado também ressaltou na audiência de custódia o sentimento de posse, dominação e perda de controle de Alex. "Está disposto a matar, se preciso for, como quase ocorreu no presente caso, sendo certo que, por conta disso, a sua prisão preventiva, ao menos neste momento, é mais do que necessária para a garantia da ordem pública", finalizou.



O caso está sendo investigado na 35ª DP (Campo Grande). Diligências são realizadas para concluir o caso e encaminhar ao Ministério Público do Rio (MPRJ).