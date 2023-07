Mulher trans é encontrada morta a facadas na Baixada Fluminense

Rio - Uma mulher trans foi morta a facadas dentro da própria casa, na noite desta quarta-feira (26), no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Policiais militares do 39° BPM (Belford Roxo) foram acionados para uma ocorrência de homicídio, no bairro da Vila Pauline, e encontraram a técnica de enfermagem Julia Nicoly Moreira da Silva, de 34 anos, sem vida.

De acordo com a Polícia Militar, os autores do crime roubaram o veículo da vítima, que foi localizado pelas equipes do 39º BPM no bairro Parque São José, no mesmo município. A perícia da Polícia Civil foi acionada para o local e o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). O corpo de Julia será sepultado às 13h30 desta quinta-feira (27), no Cemitério da Solidão, em Belford Roxo.