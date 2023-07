Corpo de jovem morto após sequestro é sepultado em Duque Caxias

Rio - O corpo de Marcelo Souza, de 24 anos, foi sepultado, nesta quinta-feira (27), no Cemitério Nossa Senhora das Graças, no Parque Beira-Mar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Familiares e amigos se emocionaram na despedida ao jovem, que foi encontrado morto, nesta quarta-feira (26), no bairro Cidade dos Meninos, no mesmo município, após sofrer um sequestro na noite anterior, quando saiu com amigos.

Galeria de Fotos Rosemary Souza joga pétalas durante enterro do filho Marcelo Souza Cléber Mendes/ Agência O DIA O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) Reprodução



De acordo com o pai, o advogado Marcelo Silveira, eles conversaram por telefone pouco antes do crime, quando ele pediu ao filho que voltasse para casa, por conta do trabalho na manhã seguinte, mas o jovem pediu para que não se preocupasse. Cerca de uma hora depois, a mãe ligou para informá-lo de que a vítima havia sido sequestrada e que os criminosos o obrigaram a pedir R$ 30 mil de resgate, que deveriam ser entregues em um ponto da Rodovia Washington Luiz, mas ninguém apareceu.



Os familiares conseguiram rastrear o celular de Marcelo, que passou pelos bairros de Pilar, em Caxias, e Lote XV, em Belford Roxo, também na Baixada Fluminense. O última contato do jovem aconteceu por volta de 0h, com um amigo que o chamou para dormir em sua casa, mas ele não chegou ao local. Aos parentes, que disseram não conhecer o rapaz, ele disse que tinha sido informado por outra amiga que "o pior" havia acontecido com a vítima.

O corpo de Marcelo foi encontrado em uma mata, próximo ao Monte Cidade dos Meninos, e o caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que realiza diligências para esclarecer os fatos e identificar os criminosos envolvidos. Recém-formado em Direito, o jovem fez a última prova da OAB, tinha começado a trabalhar com o pai há duas semanas e se mostrava empolgado, segundo o advogado.

"Ele era uma pessoa excelente, prestativa, tinha acabado de se formar. Uma das últimas mensagens foi nesse sentido: "pai, estou empolgadão que estou trabalhando contigo". Fez a prova da OAB mas, infelizmente, não vai pegar nem o resultado, ele fez a última prova da OAB. O presidente da OAB estava aqui comigo e falou: "era eu que, de repente, ia entregar a carteira dele", mas infelizmente (não vai). Está tudo muito perigoso a nível de Baixada Fluminense, mas sabe como é um jovem de 24 anos, com os amigos, vão beber, tomar uma cerveja, não tem como a gente controlar isso, por mais que a gente fale", lamentou Marcelo.

*Colaborou Cleber Mendes