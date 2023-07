Número de roubos de rua encerra junho com o menor índice dos últimos anos

Rio - No mês de junho, as polícias Militar e Civil do Rio de Janeiro apreenderam, por dia, 17 armas e um fuzil no estado do Rio de Janeiro. Ao todo, foram 500 armas e 45 fuzis retirados das ruas no último mês, segundo dados apresentados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) nesta quinta-feira (27). O levantamento considera apenas os casos registrados nas delegacias da Polícia Civil no mês citado.



Ainda de acordo com o ISP, os roubos de rua (roubo a pedestre, de celular e em transportes públicos) caíram 22% no mês de junho deste ano, quando comparado com o mesmo mês do ano passado. Foram 1.145 roubos a menos no estado - 5.296 em junho de 2022, contra 4.151 neste ano. Esse número foi o menor para o mês nos últimos 19 anos.

Confira abaixo outros indicadores:

- Roubo de carga: 237 casos em junho de 2023. Na comparação mensal com junho de 2022, a redução foi de 16%. O indicador registrou o menor número para o mês desde 2013.



- Roubo de veículo: 1.810 casos em junho de 2023. Na comparação mensal com junho de 2022, a redução foi de 4%. O indicador registrou o menor valor para o mês desde 2020.



- Armas apreendidas: 500 armas apreendidas em junho de 2023. Na comparação mensal com junho de 2022, a redução foi de 7%.



- Fuzis apreendidos: 45 fuzis apreendidos em junho de 2023. Na comparação mensal com junho de 2022, o aumento foi de 26 fuzis.



- Apreensão de drogas: 1.887 registros de drogas apreendidas em junho de 2023. Na comparação mensal com junho de 2022, o aumento foi de 18%.



- Prisão em flagrante: 3.153 prisões em flagrante em junho de 2023. Na comparação mensal com junho de 2022, o aumento foi de 14%.



- Recuperação de veículos: 1.316 recuperação de veículos em junho de 2023. Na comparação mensal com junho de 2022, o aumento foi de 17%.