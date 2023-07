Câmera flagra agressões a funcionários de óticas no Largo do Machado

Rio - Um homem agrediu duas pessoas em uma ótica, nesta terça-feira (25), no Largo do Machado, no Catete, Zona Sul do Rio. O crime, que teria sido realizado porque o suspeito não encontrou a armação que ele queria, foi gravado por uma câmera de segurança do estabelecimento.

As agressões aconteceram por volta das 13h. O vídeo mostra um funcionário da ótica na porta do estabelecimento no momento em que o cliente volta correndo e começa a desferir socos e tapas contra a vítima. Um outro funcionário, de uma ótica a frente, tentou ajudar a vítima e também apanhou.

Homem agride funcionários de óticas no Largo do Machado.#ODia



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/GNiUM5xPep — Jornal O Dia (@jornalodia) July 27, 2023

As agressões teriam sido motivadas porque o homem não encontrou a armação que ele queria no local. O suspeito chegou com a mãe na loja e, segundo testemunhas, apresentou um comportamento agressivo com ela.

Ambos os agredidos chegaram a dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Botafogo, onde foram atendidos e liberados no mesmo dia.

O caso foi registrado na 9ª DP (Catete). Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram ouvidas e encaminhadas para exame de corpo de delito. Os investigadores pediram as imagens da câmera de segurança para auxiliar na identificação do suspeito. Outras diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.