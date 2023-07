Corpos de homens são deixados em acesso à comunidade da Serrinha durante operação da PM

Rio - Dois corpos foram abandonados, na tarde desta quinta-feira (27), em um dos acessos à comunidade da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio, durante uma operação da Polícia Militar . Segundo a corporação, os mortos são suspeitos de pertencerem ao tráfico de drogas da região. Houve diversos confrontos no local.

A PM informou que moradores da comunidade realizaram um protesto na Avenida Ministro Edgar Romero durante a tarde desta quinta. De acordo com a corporação, a manifestação teve como objetivo desviar o foco das equipes empregadas na operação.

Depois que a via foi liberada, bombeiros foram acionados para retirar dois corpos que foram abandonados em um dos acessos à comunidade. O comando do 9º BPM (Rocha Miranda) destacou que os mortos possuem ligação com o tráfico de drogas da região.

Questionada, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e instaurou inquérito para investigar as mortes de Gabriel Duque César, de 21 anos, e outro homem, ainda não identificado. Diligências estão em andamento para esclarecer o caso.

Apreensão de drogas avaliada em R$ 100 mil

A operação na Serrinha registrou diversos confrontos entre os policiais militares e os criminosos. Suspeitos chegaram a colocar fogo em barricadas para dificultar o acesso dos agentes na comunidade. Segundo a PM, a ação teve como objetivo coibir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais nas comunidades vizinhas à região da Serrinha.

Durante a operação, os agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 9° BPM encontraram um local utilizado para a preparação das drogas vendidas pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), que atua na região.

Em outro ponto da localidade, agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), que também atuaram na comunidade, com auxílio dos cães Hulk e Sparta, ambos da raça Pastor Belga de Malinois, localizaram um esconderijo de diversos materiais entorpecentes em uma construção abandonada no interior da comunidade.

Mais uma vez, o tirocínio policial atrelado ao faro canino contribuiu de modo determinante para uma grande apreensão de drogas realizada, hoje, pelo #BAC, no Complexo da Serrinha, em Madureira.

Foram mais de 5 mil pinos de cocaína e quase 4 mil pedras de Crack, além de maconha. pic.twitter.com/Lf967eVsTO — @pmerj (@PMERJ) July 27, 2023

Todo o material apreendido foi avaliado em R$ 100 mil pela PM. Foram arrecadados: 6.776 pinos de cocaína, 3.760 pedras de crack, 1.890 trouxinhas de maconha, uma máquina de contar dinheiro, quatro tabletes de maconha e 15 kg de maconha em um saco plástico.

Além do 9º BPM e do BAC, policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) também participaram da operação.