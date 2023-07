Tribunal do Júri ouve bombeiro que atirou em atendente do McDonald's

Paulo César de Souza Albuquerque,

Rio - O sargento do Corpo de Bombeiros filmado atirando contra funcionário de lanchonete , disse ao Tribunal do Júri, nesta quinta-feira (27), que escorregou e disparou acidentalmente contra a vítima. A versão é a mesma apresentada à Polícia Civil na época do crime, em maio do ano passado.





Conforme publicado pelo G1, o bombeiro alegou que havia esquecido o telefone da própria corporação que trabalhava: "Não lembrava do número dos Bombeiros". Ele também acrescentou em depoimento que não tinha associado o barulho feito pela arma com tiro.



O julgamento é conduzido pelo juiz Gustavo Kalil, da 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). O militar é acusado de homicídio tentado qualificado por motivo torpe.



Paulo César teve suspenso o porte e posse de armas, além de ser alvo de um inquérito e de um conselho disciplinar policial militar que apura a sua conduta profissional.



Relembre o caso



De acordo com amigos da vítima, o homem fez um pedido no drive-thru da unidade e no momento em que foi pegar o seu pedido, já no fim do atendimento, disse que tinha um cupom de desconto. Mateus tentou explicar que a informação deveria ter sido dada no início do pedido.



Insatisfeito, o bombeiro quebrou a proteção de acrílico e deu um soco no rosto do atendente. Após isso, entrou na loja e atirou contra o funcionário. O sargento disse, em depoimento, que o disparo contra o atendente foi acidental. No entanto, um amigo do militar, Carlos Felipe da Silva Brasil, negou a versão.



À polícia, a testemunha alegou ainda que Mateus foi agredido duas vezes antes de ser atingido por um disparo: uma do lado de fora da lanchonete, e outra quando o bombeiro entrou na parte onde a vítima estava. O rapaz disse também que Mateus teria se defendido e logo após foi baleado.



Mateus foi atingido no abdômen e ficou 10 dias internado. O jovem perdeu o rim esquerdo e uma parte do intestino.



Paulo está preso desde o dia 20 de maio do ano passado quando se apresentou à Polícia Civil, após ter mandado de prisão expedido contra o seu nome. O pedido de prisão preventiva foi feito pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) e acatado pelo TJRJ no dia 19 de maio.