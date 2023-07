Motociclista agredido por criminosos durante roubo tem esperança de recuperar moto

Eduardo Souza, de 24 anos, Rio - O motociclista de aplicativo, de 24 anos, espancado por quatro criminosos durante um roubo a moto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, está com várias lesões pelo corpo em decorrência das agressões. Bastante assustado com a brutalidade da abordagem, ele relata que o local onde o crime aconteceu é considerado perigoso pelos moradores, tendo ocorrido outros dois assaltos a moto horas depois do fato.

"Só vi eles se aproximando quando eu olhei pelo retrovisor. Eles estavam sem arma, acho que por isso eles chegaram daquela forma. Não tinha como eu reagir, eram quatro contra um. E me contaram que depois do que aconteceu comigo, outras duas motos foram roubadas naquela rua", diz Eduardo. O caso aconteceu na Rua 5 de Maio, na madrugada de quarta-feira (26), e é investigado pela 59ª DP (Duque de Caxias).



Sem o seu principal instrumento de trabalho, comprado nove horas antes do assalto, o entregador tenta se reerguer e ainda tem esperanças de encontrar a moto. A vítima tem outros três filhos, sendo que o mais novo tem dois meses de vida. Por conta das necessidades de um recém-nascido, Eduardo e sua mulher, Amanda Fornazie, de 20 anos, criaram uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para pagar as despesas do bebê.

"Essa moto foi comprada com a ajuda de alguns familiares nossos e foi parcelada em 48 vezes. O seguro disse que vai cobrir o valor da moto, mas deram o prazo de até 60 dias. Não podemos ficar parados durante esse tempo, e eu não posso trabalhar ainda por causa da criança", explica Amanda. Em dois dias, o casal já arrecadou cerca de R$ 1,5 mil.



A Polícia Civil disse que ainda analisa câmeras e cumpre diligências para identificar e localizar os criminosos. Questionada sobre o policiamento na região de Caxias, a Polícia Militar informou que o comando do 15ºBPM (Duque de Caxias) direciona o policiamento de acordo com dados compilados pelo Serviço Reservado de Inteligência, "modificando e intensificando constantemente o patrulhamento nas regiões, com o intuito de atender as demandas da região e readequar a estratégia de atuação".



Vídeo flagrou abordagem

Nas imagens é possível ver o momento em que o motociclista é encurralado por quatro bandidos em duas motos, próximo à calçada. A vítima é jogada no chão e um dos criminosos, usando da violência, tenta tirar o capacete dele. Em seguida, começam as agressões com socos e tapas. O capacete arrancado da cabeça de Eduardo também vira instrumento de agressão.



Um segundo ladrão desce da moto e pega o veículo da vítima. Os quatro criminosos fogem do local, agora em três motos. A moto roubada é uma Fan 160, cor preta. Veja as imagens:

Motociclista tem moto roubada e é agredido com socos em Duque de Caxias, na madrugada de quarta-feira (26).



A Polícia Militar ressalta a importância de que a população colabore realizando denúncias sobre tais práticas - o telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 - ou, para casos urgentes, realize o acionamento de nossas equipes através da Central ou App 190. Os registros nas delegacias da Polícia Civil também são essenciais para que os procedimentos investigativos culminem com a identificação e prisão dos suspeitos.