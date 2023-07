PM preso em ação sobre a morte de presidente da Portela concorreu nas eleições de 2018

O PM tentou o cargo de deputado estadual com o nome de Dionisio Peixinho, mas recebeu apenas 168 votos e não se elegeu. Ele disputou as eleições pelo Partido Progressista (PP), mesmo pelo qual Falcon era candidato a vereador do Rio, quando foi assassinado, em 2016. À época, Anselmo declarou ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) ter um patrimônio de R$ 732,5 mil, sendo um apartamento no Recreio avaliado em R$ 600 mil, cotas de R$ 122.500 da empresa Dionisio Fortes e R$ 10 mil em espécie em casa.

De acordo com as informações do órgão sobre a candidatura de Dionísio Peixinho, o sargento não recebeu doações e nem teve despesas durante sua campanha à cadeira na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Ainda na operação de ontem, no endereço de Michele de Mesquita Pereira, ex-namorada de Falcon, que também teve um relacionamento com o PM, os agentes do Gaeco apreenderam R$ 80 mil sem origem comprovada e um celular.

Relembre o caso

O presidente da Portela foi morto em 26 de setembro de 2016, na sede do comitê de campanha, na Rua Carlos Xavier, esquina com a Rua Maria José, em Madureira, na Zona Norte. No atentado, o tesoureiro Felipe Guimarães foi atingido por um tiro de raspão. Segundo as investigações, dois homens armados com fuzil entraram no local e outros dois, que estavam encapuzados, esperaram do lado de fora. À época, a Delegacia de Homicídios da Capital (DH) confirmou que Falcon havia sido vítima de uma execução. Antes de sua morte, Marcos já tinha sofrido quatro atentados e levou 18 tiros.