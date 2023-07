Família faz buscas para encontrar motorista de aplicativo desaparecido na Zona Oeste

Rio - A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) investiga o desaparecimento do motorista de aplicativo Lucas Roberto Oliveira de Souza, de 27 anos, na quinta-feira (27). De acordo com informações da família, Lucas havia combinado com a mulher, Fabiana Lima, de buscá-la na casa dos sogros, em Cosmos, na Zona Oeste do Rio, mas ele não apareceu no horário combinado.



A família suspeita que alguém esteja com o telefone dele, já que a linguagem usada para responder a mulher em um aplicativo de mensagem não parecia com escrita usual dele. Além disso, a foto de perfil do aplicativo também foi trocada. Desesperados com o paradeiro, familiares e amigos iniciaram uma corrente nas redes sociais pedindo informações sobre Lucas. Eles também fazem buscas pela Zona Oeste.

A publicação sobre o desaparecimento do motorista já foi compartilhada mais de 400 vezes em uma rede social. Até a tarde deste sábado (29) a mulher da vítima disse que seguia sem notícias do marido. "Que noite, meu Deus. Desespero e uma dor inexplicável sem saber onde você está, meu amor. Volta logo, eu não estou aguentando", escreveu Fabiana nas suas redes sociais.

"A família está desesperada atrás de notícias, quem souber o paradeiro dele por favor entre em contato 21 992898914. Iremos a qualquer hora ao encontro dele", escreveu um amigo de Lucas.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil e a DDPA está responsável pelas investigações do caso. Quem tiver informações sobre o paradeiro do motorista de aplicativo pode repassar ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou à Polícia Militar(190). Todas as denúncias são sigilosas e o anonimato é garantido.