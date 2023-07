Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de motorista de aplicativo em Marechal Hermes

Rio - O Disque Denúncia divulgou neste sábado (29) um cartaz pedindo informações sobre a localização de três criminosos acusados de praticar latrocínio (roubo seguido de morte) contra o motorista de aplicativo Bruno Augusto Ferreira da Costa Moreira , de 31 anos. O crime aconteceu no dia 21 de junho de 2022, na esquina das Ruas Acapu e Carolina Assis, em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio. Bruno participou, quando bebê, da novela 'Barriga de Aluguel', exibida nos anos 90. Ele interpretou o filho de Clara (Cláudia Abreu) e Ana (Cássia Kis).

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) os assaltantes envolvidos no latrocínio são Carlos Vinicius Bulhões de Assis, conhecido como Playboy ou Play, de 21 anos, Lucas Tiago de Miranda Soares, vulgo Coelhão, Índio ou Pera, de 26, e Wenderson da Silva Gonçalves Ribeiro, vulgo Gordinho, de 26 anos. Um quarto criminosos envolvido no crime, identificado como Tiago da Silva Freitas Rosa, o Burgão, foi preso em agosto do ano passado.

Para a Polícia Civil, Lucas Tiago, apontado como chefe do tráfico de drogas da comunidade da Guaxindiba, em Coelho Neto, Zona Norte do Rio, deu permissão para que Burgão e Play praticassem roubos na região e bairros adjacentes. O chefe do tráfico também forneceu as armas usadas no crime.

Wenderson é apontado como o responsável por desativar e remover os sistemas de rastreamento dos veículos roubados levados para a comunidade de Guaxindiba. A 2ª Vara Criminal Especializada expediu contra os três acusados um mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo qualificado, com lesão corporal. Todos são considerados foragidos da Justiça.

Relembre o crime

Uma câmera de segurança flagrou o exato momento em que o motorista de aplicativo foi morto. No vídeo, é possível observar o momento em que Tiago da Silva e Carlos Vinicius, em uma motocicleta, ordenam Bruno a parar o carro. Assim que a vítima para, um dos bandidos que usava uma mochila de aplicativo de entrega aborda o motorista e, em seguida, o outro comparsa se aproxima.



Em sequência, é visível que Bruno não reage ao assalto, mas mesmo assim os assaltantes atiram contra ele. Após jogar a vítima para fora do carro, os criminosos se separam; um fugiu no veículo do rapaz e outro na moto. O automóvel foi encontrado no dia seguinte, inteiramente carbonizado, na Rua Antenor Costa, em Turiaçu, na Zona Norte.

Quem tiver informações sobre a localização dos três criminosos, denuncie de forma anônima ao Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ



O anonimato é garantido.