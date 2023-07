Agente da Polícia Civil é baleado em Maricá

Rio - Um policial civil, ainda não identificado, foi baleado, na madrugada deste domingo (29), em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. O agente de 47 anos é lotado na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá) que investiga em quais circunstâncias a vítima foi atingida.

O policial foi socorrido para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, no bairro São José do Imbassaí, onde passou por um procedimento cirúrgico e tem quadro estável. De acordo com a Prefeitura de Maricá, o agente segue em acompanhamento no Centro de Terapia Intensiva (CTI) cirúrgico e demanda atenção específica por conta das lesões observadas, sendo assistido por equipes multiprofissionais da unidade de saúde.