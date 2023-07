Coletivo cultural denuncia que foi impedido de realizar oficina no Aterro do Flamengo

Rio - Conhecido por ser um dos coletivos culturais mais atuantes em prol da herança afro-brasileira, o Grupo Percussivo Tambores de Olokun foi impedido de promover uma oficina de percussão, na tarde deste sábado (29), Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio. A denúncia é do Alexandre Garnizé, fundador do bloco, que alega ter sido tolhido de continuar uma aula, após abordagem de uma viatura do programa Segurança Presente.



Segundo Alexandre, que também é músico e historiador, ele e 25 alunos foram parados pelos agentes, por volta das 16h, com a justificativa de que moradores estariam reclamando do som alto. A Escola de Ritmos Batuquebatoe, outro grupo que estava próximo ao bloco Tambores de Olokun e que também iria tocar percussão no local, foi abordado pelos policiais e orientado a encerrar as atividades. O Segurança Presente, no entanto, nega que tenha impedido as atividades.

O líder do Tambores contou ao DIA que um policial o informou que várias denúncias de moradores foram feitas no sábado (29), solicitando que a oficina parasse com o barulho. Essa não foi a primeira vez que o bloco teria sido impedido de tocar no Aterro. Desde que eles começaram a ocupar o espaço para realizar manifestações culturais, moradores do bairro têm se queixado da presença do coletivo.



"Essas denúncias partem de uma população que se acha rica. A gente já sofria assédio por telefone. Eu já recebi mensagem de uma pessoa falando que ia me matar e, na época, eu denunciei o caso na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), e foi descoberto que se tratava de uma pessoa que tinha o costume de ficar disparando mensagens de ódio nas redes", revela Alexandre.



Para o fundador, trata-se de um caso de racismo e intolerância religiosa. "São sempre as mesmas denúncias, vindo de uma pessoa que mora ali. Isso é crime de racismo, preconceito por parte de pessoas que falam que isso que fazemos é 'coisa de preto macumbeiro'. O Rio de Janeiro se tornou uma cidade tóxica", lamenta.



Revoltado com a situação, o músico afirma que não vai parar com as aulas, pois está respaldado pela lei. Ainda segundo Alexandre, o grupo já havia se reunido com a Secretaria de Cultura do município para tratar sobre a realização das aulas em dias de semana e aos sábados.



A oficina é realizada toda terça, quarta e sexta, das 19h às 21h. E, aos sábados, das 16h às 18h, no Aterro. "Eu vou voltar a dar aulas lá porque não tem lei que me proíbe de tocar tambor. Meus ancestrais já sofreram com isso para que hoje eu possa ter essa liberdade", diz.

Procurada, a assessoria do programa Segurança Presente informou que a base no Aterro do Flamengo recebeu denúncias de moradores sobre o caso e prontamente foi até o local. Ainda segundo o órgão, os agentes pediram para que o som fosse abaixado, mas que em nenhum momento impediu a realização das atividades. Um segundo grupo também estava montando os instrumentos no Aterro, mas não continuaram com o som.

A Secretaria de Cultura do município do Rio ainda não se manifestou sobre o caso. O espaço está aberto para manifestação.