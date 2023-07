Mulher é baleada durante blitz da PM na Pavuna

Rio - Uma mulher foi baleada, na noite deste domingo (31), em uma blitz nas proximidades da comunidade da Ficap, na Pavuna, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, a vítima não respeitou a uma ordem de parada do 41º BPM (Irajá) na esquina da Avenida Coronel Phidias Távora com Rua Benjamim da Silva, e acabou atingida por um disparo feito por um dos PMs. O carro dela chegou a ficar com a marca do tiro.

A mulher foi socorrida para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e passou por uma cirurgia. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. O comando da PM determinou a instauração de um procedimento apuratório interno para investigar as circunstâncias da ação e os policiais militares foram afastados do serviço nas ruas.

"A 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) acompanha o caso e colabora integralmente com as investigações da 39ª DP (Pavuna)", disse a corporação. Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento para esclarecer o fato.