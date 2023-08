Corpos de mãe e filha são enterrados sob pedidos de justiça; família aponta negligência médica

Amanda Rocha da Silva, de 17 anos, se despediram da jovem e do bebê que ela esperava, de oito meses, na tarde desta segunda-feira (31), no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Mãe e filha

Rio - Revoltados e em busca de justiça, familiares e amigos de, de 17 anos, se despediram da jovem e do bebê que ela esperava, de oito meses, na tarde desta segunda-feira (31), no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Mãe e filha morreram na maternidade do Hospital Estadual Azevedo Lima , em Niterói, na madrugada de domingo (30). A família da jovem afirma que houve negligência médica na unidade.

No velório, a família de Amanda voltou a apontar que houve erros dos médicos no atendimento à jovem durante a tentativa dos médicos de retardar o nascimento do bebê. O hospital confirmou que "devido à prematuridade, a equipe médica adotou o protocolo para tentar manter o bebê na barriga e, assim, estimular a maturidade do feto".

Vaneide Santana Rocha, mãe de Amanda, acompanhou a filha em todos os momentos da internação e viu de perto a grávida perder o oxigênico, até morrer. "Minha filha estava internada desde quarta-feira (26) e chegou em trabalho de parto. Começaram a dar injeção e foi ficando cada vez pior, passando muito mal. Na sexta-feira (28) aplicaram mais uma injeção e foi aí que ela disse que estava sufocando: 'mãe, minha garganta está fechando. Eu estou morrendo'", lembra Vaneide. A mãe conta que no sábado a situação da grávida piorou ainda mais e que a paciente não estava recebendo apoio da equipe médica. "A médica e a supervisora do plantão sequer olharam para a cara da minha filha", continua a mãe da jovem.

Ainda de acordo com a família, a unidade não tinha respirador e, por isso, os médicos teriam improvisado o equipamento. O namorado da vítima, e pai da criança, Gabriel Ribeiro Gonçalves da Silva, de 18 anos, descreveu o método usado pela equipe médica para ajudar Amanda a respirar. "Usaram uma luva de látex e uma mangueira para fazer um balão de ar. Eles não tinham nem máscara e nem bomba de oxigênio", denunciou.

"Não fizeram nada pela minha filha, só davam remédio. Trouxeram uma máscara maior que a boca dela, o ar saia e não chegava nela. Além disso, fui no hospital hoje e vi no prontuário que o medicamento que deram para ela acelerou o batimento cardíaco da minha filha e agora eles estão alegando que já estava acelerado", disse Vaneide.

"Foi negligência e, para mim, foi assassinato também. A médica fugiu da unidade", disse o avô de Amanda, Altair da Silva durante o velório da neta. O primo da vítima disse que a família está em choque com o que aconteceu. "A gente espera que isso nunca vai acontecer em um hospital. O sentimento agora é de muita dor e tristeza", desabafou.



Em junho, a Secretaria de Saúde do estado do Rio (SES) informou que a maternidade do Hospital Azevedo Lima recebeu novas alas de emergência obstétrica (clínica e ortopédica), consultório de acolhimento da gestante, salas de exames para cardiotocografia (método de avaliação de bem-estar fetal) e ultrassonografia, além da renovação dos leitos para internações, oferecendo mais qualidade de atendimento.

"Eu não quero dinheiro, eu só quero justiça para que essa equipe médica não faça a mesma coisa com outras mulheres. Perdi duas vidas, minha filha e minha neta. Me arrancaram um pedaço de mim", finalizou a mãe de Amanda.

A família da jovem disse ao DIA que registrou o caso na 78ª DP (Fonseca), no entanto, o registro ainda não foi localizado pela Polícia Civil.

Fundação Saúde abriu sindicância para apurar o ocorrido

À reportagem, a Fundação Saúde, que administra o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, disse que abriu sindicância para apurar as circunstâncias da morte da paciente Amanda Rocha da Silva e seu bebê.



Confira a nota do órgão de Saúde na íntegra:

"A Fundação Saúde, que administra o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, abriu sindicância para apurar as circunstâncias da morte da paciente Amanda Rocha da Silva e seu bebê.



Esclarece que a jovem, de 17 anos, deu entrada no hospital no dia 26/07, com 33 semanas de gestação e três centímetros de dilatação, tendo sido imediatamente internada.



Devido à prematuridade, a equipe médica adotou protocolo do Ministério da Saúde para tentar manter o bebê na barriga e, assim, estimular a maturidade do feto, que pelo tempo de gestação ainda não tinha os pulmões completamente desenvolvidos.



Desde então, Amanda vinha sendo monitorada pela equipe médica e a família informada sobre todos os procedimentos adotados. Durante todo o tempo, a jovem foi mantida no centro obstétrico, local onde esse tipo de medicação é administrada, com sala de parto dotada de todos os aparelhos disponíveis para o seu monitoramento e procedimentos de emergência.



Na madrugada de domingo (30/07), a paciente começou a apresentar taquicardia. Foram feitas manobras para reanimação cardiopulmonar, mas ela sofreu uma parada cardiorrespiratória.



A sindicância da Fundação Saúde irá apurar detalhadamente todos os procedimentos realizados desde a internação da paciente e as medidas adotadas para tentar salvar a vida da jovem e seu bebê.

Nesta segunda-feira (31), a direção da unidade recebeu os familiares e prestou esclarecimentos sobre o atendimento prestado pelas equipes de plantão."

*Colaboração de Cleber Mendes.