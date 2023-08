PRF prende dois homens por receptação após dupla fugir de blitz na Ponte Rio-Niterói

Rio - Dois homens, suspeitos de receptação, foram presos na noite deste domingo (30) após fugirem de uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Ponte Rio-Niterói. O motorista, que tinha diversas passagens por outros crimes, ainda estava acompanhado do filho, de 12 anos.

Segundo a PRF, agentes do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 2ª Delegacia (Niterói) faziam abordagens nas proximidades do pedágio, sentido Niterói, e deram ordem de parada ao condutor de um carro que cruzou a pista em alta velocidade.

O homem desobedeceu e fugiu em direção à Avenida Jansen de Melo, em Niterói. A PRF informou que os policiais realizaram um acompanhamento tático, mas o motorista insistiu em fugir, inclusive subindo em calçadas, colocando em risco os demais veículos e pedestres que passavam pela rua.

Depois de um tempo, os policiais conseguiram alcançar o veículo, mas três pessoas abandonaram o carro, saíram correndo e pularam o muro de um posto de saúde. O passageiro, já dentro do posto, se entregou para os agentes. Cerca de dez minutos depois, com o local cercado por equipes da PRF, o motorista e o filho, de 12 anos, foram encontrados escondidos dentro da unidade. O homem resistiu à abordagem e foi necessário algemá-lo.

Ainda de acordo com a PRF, o carro estava com diversos indícios de adulteração e possuía registro de roubo, em 28 de abril. Em uma consulta aos sistemas de segurança pública, foi constatado que o condutor, o qual não portava documentos, era um criminoso com diversas passagens por crimes variados.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, onde o caso foi registrado como receptação, adulteração veicular e desobediência.



Casos anteriores

O motorista, que não teve a identidade revelada, possuía prisões anteriores por crimes como disparo de arma de fogo, uso de documento falso, entre outros. Em 2017, foi flagrado instalando um "chupa cabra" em um caixa eletrônico no Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte do Rio. Dois anos antes, o homem foi preso por disparar tiros com uma pistola dentro de um centro gastronômico na Lagoa, na Zona Sul.