Polícia prende homem que espancou ex-companheira com pedaços de madeira no Norte Fluminense

Rio - Um homem, identificado como Wallace Gomes Pereira, de 36 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (31) após espancar a ex-companheira com pedaços de madeira no bairro Parque Aurora, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campos, a vítima foi agredida na última quinta-feira (27), dentro da casa dela.

Após sofrer as agressões, a mulher foi à especializada e denunciou o crime. Além da agressão, Wallace descumpriu uma medida protetiva urgente que a vítima tinha contra ele. O agressor vai responder por lesão grave corporal.

Ele foi encaminhado à Deam de Campos dos Goytacazes e, em seguida, deu entrada no sistema prisional, onde vai aguardar pela audiência de custódia.

17 anos da Lei Maria da Penha

No próximo dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 17 anos, data marcada pela consolidação de políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica e familiar. Desde a sua criação, a Lei Maria da Penha tem sido um instrumento poderoso na proteção da mulher.

A lei recebeu esse nome em homenagem à biofarmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que, após ter sofrido duas tentativas de homicídio por seu marido, lutou para a criação de uma lei que contribuísse para a diminuição da violência doméstica e familiar contra a mulher.