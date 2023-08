Outro corpo decapitado é encontrado na Zona Oeste

Rio - Um segundo homem foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (31) na Estrada de Jacarepaguá, na entrada do Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio. A vítima, que não foi identificada, estava decapitada e seu corpo foi deixado amarrado no meio da rua.



O corpo de outro homem foi encontrado nas mesmas condições na região na noite de domingo (30) . Nas imagens recebidas pelo, foi possível ver a vítima estirada no chão com a cabeça ao lado do corpo e as pernas amarradas.

Nas redes sociais, moradores comentaram a série de crimes. "Gente, que estranho... Jogam esses corpos e ninguém vê nada, ainda mais aqui, super movimentado. Está difícil em Jacarepaguá, virou bagunça", disse um. "É muito estranho essas mortes, percebe-se que é o mesmo grupo ou a mesma pessoa", pontuou outro.



Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e está investigando as mortes. "Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime", diz a nota.