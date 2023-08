PM baleada na Zona Norte é transferida para hospital da corporação

Rio - A policial militar baleada em uma tentativa de assalto em Guadalupe , na Zona Norte, foi transferida do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, para o Hospital Central da Polícia Militar, no Centro do Rio, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES). Priscila Santos Martins foi atingida ao reagir à ação dos criminosos, na Rua Enéas Martins e, de acordo com a corporação, o quadro da agente é estável, nesta terça-feira (1º).