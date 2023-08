MC Marcelly presta queixa contra ex-companheiro após voltar a receber ameaças

Rio - A funkeira MC Marcelly prestou queixa contra o ex-marido, nesta segunda-feira (31), após voltar a receber ameaças de morte, depois que ele deixou a prisão. Francimar Jorge Cavalcante estava preso há dois anos , por ter agredido e mantido a cantora em cárcere privado. O empresário não aceitava o fim do relacionamento de mais de dez anos. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, na Zona Oeste, que realiza diligências para esclarecer o fato.

Em 2021, Francimar manteve Marcelly trancada por seis dias no apartamento do então casal, em Pilares, na Zona Norte do Rio. A cantora só foi resgatada depois que conseguiu avisar ao irmão que estava presa e ele acionou a Polícia Militar. O empresário acabou sendo preso e, à época, admitiu que agrediu a ex-mulher, mas negou que tivesse a mantido em cárcere privado. A MC também relatou que havia sido ameaçada e obrigada a permanecer em silêncio.

MC Marcelly é autora dos sucessos "Bigode Grosso" e "Levanta a mão pro alto e faz coraçãozinho". Em 2017, a funkeira e Francimar participaram do reality show Power Couple, da Record TV.