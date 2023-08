Morre engenheiro baleado em ataque a bar de Niterói

Rio - O engenheiro Charlles de Oliveira Costa, de 52 anos, uma das vítimas de um ataque a tiros em um bar de Niterói , morreu no fim da tarde desta segunda-feira (31). Ele estava internado no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) desde o sábado (29) quando o crime aconteceu.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o homem faleceu às 17h39. Informações preliminares indicam que o engenheiro recebeu tiros no tórax, abdômen e no braço esquerdo.

A vítima era funcionário da Prefeitura de Niterói e estava lotada na Administração Regional do Centro e do bairro Ponta D'Areia. Através das redes sociais, o órgão lamentou a perda do engenheiro.

"É com muito pesar que informamos o falecimento do nosso engenheiro, amigo de trabalho, pai de família e grande ser humano. Charlles Oliveira, vítima de um ataque brutal à tiros no Morro da Penha, no último sábado. Estamos todos de luto por essa perda e clamando por Justiça", diz a postagem.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Relembre o caso

O crime aconteceu na noite de sábado (29), em um bar no Morro da Penha, no bairro Ponta D'Areia, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. A Polícia Militar informou que homens armados entraram no estabelecimento e atiraram contra os presentes. O policial penal Elber da Silva Ribeiro morreu no local. De acordo com a PM, agentes do 12º BPM (Niterói) estiveram no bar e confirmaram o óbito.

Além de Charlles, que foi resgatado com vida, mas morreu nesta segunda-feira (31), outras quatro pessoas também foram socorridas e encaminhadas para o Heal. Segundo a SES, Fabrício Martins Pereira, Vinicius Barbosa Bessa e Carlos Alberto Teixeira já receberam alta.

Já o policial militar Luiz André Silva Gonçalves, lotado no 12º BPM, socorrido e levado para o Complexo Hospitalar de Niterói (CHN). Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde. Procurada, a direção do hospital disse que não tem autorização para passar informações de saúde dos pacientes devido a Lei Geral de Proteção de Dados.

A PM completou que as pistolas que pertenciam aos agentes de segurança foram apreendidas e a área foi preservada para perícia devido a morte do policial penal. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).