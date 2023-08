Câmera grava momento de homicídio de PM reformado em Cascadura; veja o vídeo

Rio - Uma câmera de segurança gravou o exato momento em que o subtenente reformado da PM Wanderley Pereira dos Santos, de 61 anos , foi assassinado a tiros, na última terça-feira (25), na Avenida Dom Hélder Câmara, em Cascadura, Zona Norte do Rio.

O homicídio aconteceu às 0h31. A imagem mostra a vítima andando pela calçada, na frente de uma academia, na esquina com a Rua Moisés Linlenbaum, quando um suspeito em uma moto aparece por trás e atira contra o PM. O agente cai e o criminoso deixa o local. Segundos depois, o homem retorna para conferir se o policial estava morto e foge logo depois. O crime aconteceu em apenas 20 segundos.



Wanderley foi atingido na testa. Ele foi encontrado por policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) que realizavam patrulhamento pela região por volta das 1h20. Pouco tempo depois, a esposa do PM chegou no local e o reconheceu.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a Polícia Civil, os agentes analisam imagens e coletam informações para identificar a autoria do crime e esclarecer o caso.