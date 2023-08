Dupla é presa em Campo Grande pela prática de estelionato

Rio - Policiais da 35ª DP (Campo Grande) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (1º), dupla de estelionatários em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Segundo as investigações, Rafael Amaral Brito comprava produtos de forma fraudulenta com cartão de crédito de vítimas. Os produtos eram enviados para a casa de Marcelo Conceição da Silva, na comunidade Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio.

As investigações indicaram ainda que a quadrilha recebia proteção do tráfico de drogas da comunidade para cometer os crimes. Durante a prisão, Rafael confessou que integra uma organização criminosa, ao lado de Marcelo. Ambos foram presos e conduzidos ao sistema prisional. Rafael também identificou outros membros da quadrilha para os policiais. Diligências estão em andamento para prender os suspeitos apontados pelo preso.

O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande).