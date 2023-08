Tiroteio no Complexo da Penha assusta moradores; PM é baleado

Rio - Moradores do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, foram acordados por um intenso confronto, nesta quarta-feira (2). O Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar realiza uma operação na região desde as primeiras horas da manhã, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil. A ação pretende localizar integrantes de facções, e tiros foram registrados na Vila Cruzeiro e no Morro da Caixa D'água. Até o momento, um PM foi baleado e um suspeito morreu.



De acordo com a PM, durante a operação, as equipes foram atacadas por criminosos e houve troca de tiros. Um policial militar ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Pouco depois, os agentes foram informados que outras duas pessoas baleadas também deram entrada na unidade de saúde. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. Um suspeito, não identificado, morreu no confronto. Até o momento, seis fuzis, munições e granadas foram apreendidos.

Moradores afirmaram que helicópteros sobrevoam a região desde às 3h, com voos rasantes, e que criminosos soltaram fogos para alertar a chegada de policiais e atearam fogo em diversas barricadas da comunidade. "A munição é infinita? É muito tiro na Penha", comentou um. "Mais um dia acordando ao som de tiros", lamentou outro. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões na operação. Ainda de acordo com os relatos, houve troca de tiros na área de mata entre os Complexos da Penha e do Alemão e haveria equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) nos acessos da outra comunidade.



