Governo do Rio e PM convocam prefeituras e câmaras de vereadores a aderirem ao projeto '190 integrado

Rio - Para mobilizar os 92 municípios do Rio a aderirem ao programa '190 integrado' , o governo do Rio de Janeiro e a Polícia Militar estão oficiando todas as prefeituras e vereadores do estado para aderirem ao projeto. A iniciativa foi criada para reunir todas as imagens de câmeras e sinais de sensores de instituições públicas e privadas instalados em todo território estadual e conectá-las ao Serviço de Atendimento Emergencial 190 da Polícia Militar.

O '190 integrado' foi lançado no dia 12 de julho e funciona com as câmeras interligadas ao sistema Security Command, adquirido no final do ano passado e instalado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da PM. O Security Command foi concebido para estar conectado a diferentes plataformas tecnológicas empregadas na área de segurança.Para o secretário de Polícia Militar, Bernardo Rossi, a adesão dos municípios ao projeto é um passo importante para que se tenha ainda mais agilidade nas respostas da Polícia Militar às ocorrências e a segurança pública em todo estado do Rio de Janeiro seja fortalecida.Entidades privadas e pessoas físicas também podem se cadastrar para disponibilizar imagens de videomonitoramento e alertas de sensores, conforme lembra o secretário de Governo Bernardo Rossi. "Embora o ofício tenha sido endereçado a prefeituras e câmaras de vereadores, outras instituições públicas e privadas, como também comerciantes e condomínios, podem aderir ao projeto, disponibilizando seus sistemas de videomonitoramento em áreas externas", explica Bernardo Rossi.Os cadastros são submetidos à aprovação pela Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia da Polícia Militar. Após a aprovação, um Termo de Cooperação é formalizado. As etapas do processo são feitas por e-mail. O prazo inicial de vigência do Termo de Cooperação é de 24 meses, podendo ser suspenso a qualquer tempo, ou prorrogado mediante novas avaliações técnicas.As informações para o cadastro estão disponíveis no www.sepm.gov.br . Dúvidas podem ser esclarecidas junto à Diretoria de Infraestruturas e Tecnologia da Polícia Militar, pelo e-mail dit@pmerj.rj.gov.br.