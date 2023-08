Polícia prende homem por suspeita de matar e enterrar mulher no quintal de casa em Campos

Rio - Um homem, suspeito de matar a mulher com um pedaço de madeira e enterrar o corpo da vítima no quintal de casa, foi preso nesta terça-feira (1º) em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária.

A Polícia Civil informou que o suspeito disse em depoimento, na 146ª DP (Guarus), responsável pela prisão, que matou a companheira porque se sentia ameaçado por ela. De acordo com o homem, a vítima disse que pediria ao filho, envolvido com o tráfico de drogas na cidade, que o matasse após uma discussão.

O suspeito então teria pegado um pedaço de madeira e dado um golpe na cabeça da mulher, que não resistiu ao ferimento. Em seguida, o homem escondeu o corpo da vítima com areia e entulho embaixo da escada que fica no quintal da residência onde moravam.

O criminoso foi identificado após um trabalho de inteligência e monitoramento. Ele irá responder pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver.