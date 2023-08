Homem é preso após ser flagrado com carro de luxo clonado em Copacabana

Rio - Um homem identificado como Luis Eduardo Costa de Souza, de 51 anos, foi preso, na noite de quinta-feira (3), ao ser flagrado com um carro de luxo clonado na Avenida Atlântica, em Copacabana, Zona Sul do Rio. O crime foi descoberto depois que uma moradora de 46 anos viu pela janela do seu apartamento um veículo BMW X5, cor preta e com a mesma placa que o seu, estacionado na rua. Preocupada, já que ela havia deixado o carro na garagem do prédio, a moradora decidiu, então, descer para entender a situação.



Ao se aproximar do carro, ela percebeu que se tratava de um veículo clonado. A mulher acionou uma equipe do Bairro Presente Leme que estava em patrulhamento na região e relatou o fato. Em seguida, os policiais iniciaram diligências para localizar o motorista do carro clonado.



Luis Eduardo foi localizado e preso pelos agentes por volta das 20h30 de quinta-feira (3). Ele foi encaminhado para a 12ª DP (Copacabana), onde foi autuado por receptação, adulteração de placa e clonagem de veículo. O carro de luxo clonado também foi levado para a distrital, onde permanece apreendido. O motorista foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.