Polícia prende suspeito de matar a mulher a tiros e mentir sobre o assassinato em Itaguaí

Rio - Um homem, suspeito de matar a mulher e mentir sobre o assassinato, foi preso nesta sexta-feira (4) em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Andrea Dias Bruno Torres, de 52 anos, deu entrada em uma unidade hospitalar da cidade já em óbito depois de ser baleada.

O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (3). A vítima chegou com um ferimento de arma de fogo no Hospital Municipal São Francisco Xavier levada pelo marido. Na unidade, o homem teria mentido para a equipe médica sobre o que tinha acontecido.

A Polícia Civil informou que que o suspeito alegou, inicialmente, que o casal havia sido vítima de uma tentativa de assalto e que ele, que seria policial, teria reagido e trocado tiros com os supostos assaltantes, tendo a mulher ficado ferida.

Posteriormente, o homem mudou a versão, dizendo que não seria policial e que teria se assustado com os gritos da mulher, em razão do suposto roubo, o que o teria feito dar marcha ré no veículo e atingi-la.

Já na sede da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), ele apresentou uma terceira versão aos policiais, distinta das duas anteriores.

De acordo com a Civil, a unidade abriu uma investigação utilizando imagens de câmeras de seguranças e ouvindo testemunhas. A instituição esclareceu que todos os outros depoimentos desmentiram as versões apresentadas pelo suspeito.

A investigação concluiu que o casal não sofreu qualquer tentativa de assalto ou ameaça na rua de sua residência. Ambos estavam sozinhos no momento em que a vítima foi morta. A DHBF então solicitou a prisão temporária do homem, que foi aceita pela Justiça.

Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento da vítima.