Polícia busca PM com mandado de prisão em aberto durante operação sobre esquema de gatonet

Segundo a Polícia Militar, agentes da corregedoria da corporação, por meio da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (1ª DPJM), estiveram na UPP do Morro da Formiga para dar apoio à Polícia Federal no cumprimento do mandado de prisão contra o PM, que não teve a identidade revelada.

A corporação informou que a 1ª DPJM fez buscas pelo policial na residência dele e na unidade em que ele está lotado, mas não o encontrou. A PM destacou que colabora com as investigações e que não compactua com desvios de conduta praticados por seus agentes.

A operação desta sexta-feira (4) foi deflagrada pela PF, pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI), vinculados ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

Além do mandado de prisão, os agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão em endereços no Complexo do Lins, no Méier, e em Rocha Miranda, todos na Zona Norte da cidade. Um homem foi conduzido à sede da Superintendência da PF, no Centro do Rio, um carro e malas com objetos ainda não identificados foram apreendidos.

Mulher de Suel foi um dos alvos

Aline Siqueira, mulher de Suel, esteve na sede da PF, na manhã desta sexta-feira (4), para prestar esclarecimentos depois do cumprimento de um novo mandado de busca e apreensão em sua residência que resultou na apreensão de seu carro.

Fabíola Garcia, advogada que representa o casal, disse que o veículo já tinha sido apreendido no dia da prisão de Suel e que Aline tinha ficado como fiel depositária. A mulher foi apontada pelas investigações como laranja para os crimes do marido, mas a defesa nega a acusação.

"Eu não vou dizer que ela seja laranja não. Toda a vida financeira vai ser justificada, vai ser apresentada e vai ser esclarecida. Inclusive, já começou a ser esclarecida hoje. Laranja ela não é, mas o que foi juntado dentro dos autos foi sobre o trabalho formal", explicou a advogada.

Esquema de gatonet

A operação aconteceu após delação premiada do ex-policial militar Élcio de Queiroz, preso por dirigir o carro usado no dia dos assassinatos de Marielle e Anderson, apontar que Suel tinha um esquema de gatonet junto com o também ex-PM Ronnie Lessa , preso por atirar nas vítimas.

Durante sua colaboração premiada, Queiroz afirmou que Maxwell explorava sinal de TV e internet, em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio, mas não soube afirmar se o bairro era a sede do grupo criminoso. "Não sei. A sede eu não sei. Quando eu fazia entrega, fazia muito na área de Rocha Miranda. Via o falecido que fazia cobrança dele, que foi até executado; o Jorginho que fazia cobrança dele e mataram ele", contou em delação.

Élcio, no entanto, confirmou que o ex-bombeiro tinha uma sociedade com Lessa. "O Ronnie tem sociedade com o Suel nessas antenas da gatonet. Só que da parte da comunidade de Jorge Turco. Todo asfalto ali, que não é comunidade, é do Suel. Essa parte seria do Ronnie, que entrou depois que o cara tentou tomar dele e tal... então o Ronnie entrou de sociedade", afirmou.

De acordo com as investigações da PF, Suel teria arrendado os pontos de gatonet após sua primeira prisão, em 2020. A ação desta sexta-feira (4) mirou endereços de pessoas que teriam envolvimento no esquema do ex-bombeiro.

Envolvimento na morte de Marielle

Suel foi preso no dia 24 de julho durante a Operação Élpis , que investiga a morte de Marielle e de Anderson. A delação premiada de Queiroz apontou que o ex-bombeiro participou de vigílias sobre a vereadora antes de seu assassinato.

Ele também teria participado de uma tentativa de feminicídio contra ela no final de 2017 dirigindo o carro onde estavam Lessa e o ex-PM Edmilson Oliveira da Silva, o Macalé. Na ocasião, o crime não aconteceu porque Suel alegou problemas mecânicos no veículo. Segundo Queiroz, Lessa ficou chateado com o parceiro porque entendeu que ele hesitou.

Segundo as investigações, Maxwell foi o responsável por levar o carro utilizado no crime, um Cobalt prata, para o desmanche. Ele também teria participado de toda a logística do assassinato planejando o crime, junto com Ronnie Lessa, desde agosto de 2017. Suel ainda teria auxiliado na troca de placas do veículo depois do crime.