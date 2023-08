Homem que vendia linha chilena e cerol em Piedade é preso após morte de motociclista

Rio - Policiais civis da 26ª DP (Todos os Santos) prenderam, nesta sexta-feira (4), um homem que comercializava linha chilena, em Piedade, Zona Norte do Rio. Constantino Francisco Lopes Ribeiro era dono de um comércio ilegal que também vendia linha com cerol. Na terça-feira (1º), o motociclista Fabrício da Costa Barros, de 25 anos, morreu depois de ser atingido no pescoço por uma linha chilena na Linha Amarela , altura do bairro Água Santa.

A ação desta sexta foi desencadeada por causa da morte do motociclista já que a delegacia investiga o caso. Durante buscas por Piedade, os policiais encontraram uma loja que vendia o material. No local, foram encontrados 21 carretéis de linha chilena e dois frascos a venda de cerol.



Ao ser questionado, Constantino afirmou que não estava mais vendendo os produtos após saber da morte de Fabrício. Segundo o delegado Felipe Santoro, as operações de rotina contra a venda desses produtos irão continuar em busca de evitar novas mortes. O comércio de linha chilena e cerol é proibido pela Lei Estadual 7784/17.

"O uso de linha chilena e cerol para empinar pipas já causou a morte de algumas pessoas, notadamente de motociclistas, mas mesmo assim criminosos continuam a comercializar ilegalmente este tipo de material Iremos efetuar operações de rotina para combater o comércio ilegal na região, evitando que novas mortes ocorram. É preciso conscientizar as pessoas do perigo que esses materiais podem causar. A linha chilena é extremamente cortante e provocando lesões mortais em contato com o pescoço humano, causando morte por esgorjamento", disse Santoro.

Constantino irá responder pela prática de crime contra as relações de consumo.