Polícia apreende colete à prova de balas em ação no Vilar Carioca

Rio - Policiais do 40º BPM (Campo Grande) apreenderam um colete à prova de balas e uma réplica de fuzil Colt 5.56 durante ação na comunidade Vilar Carioca, na Zona Oeste do Rio. De acordo com os policiais, dois rádios de comunicação do tráfico local e uma base de rádio também foram encontrados.

Os objetos foram deixados para trás pelos criminosos após a incursão policial na comunidade. O material arrecadado foi encaminhado à 35ª DP (Campo Grande). Ninguém foi preso.

Durante uma ação na Comunidade Vilar Carioca, no início da noite, policiais do #40BPM apreenderam uma réplica de #Fuzil Colt 5.56, dois rádios de comunicação com bateria, uma base para rádio e um colete balístico.

O material arrecadado foi encaminhado à delegacia da região.

Somente no mês de junho, as polícias Militar e Civil do Rio de Janeiro apreenderam, por dia, uma média 17 armas e um fuzil no estado do Rio de Janeiro. Ao todo, foram 500 armas (dentre elas 45 fuzis) retirados das ruas no penúltimo mês, segundo dados apresentados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). O levantamento considera apenas os casos registrados nas delegacias da Polícia Civil no mês citado.

Dados do ISP

Ainda de acordo com o ISP, os roubos de rua (roubo a pedestre, de celular e em transportes públicos) caíram 22% no mês de junho deste ano, quando comparado com o mesmo mês do ano passado. Foram 1.145 roubos a menos no estado - 5.296 em junho de 2022, contra 4.151 neste ano. Esse número foi o menor para o mês nos últimos 19 anos.

- Roubo de carga: 237. Na comparação mensal com junho de 2022, a redução foi de 16%.

- Roubo de veículo: 1.810. Na comparação mensal com junho de 2022, a redução foi de 4%.

- Armas apreendidas: 500. Na comparação mensal com junho de 2022, a redução foi de 7%.

- Fuzis apreendidos: 45. Na comparação mensal com junho de 2022, o aumento foi de 26 fuzis.

- Apreensão de drogas: 1.887. Na comparação mensal com junho de 2022, o aumento foi de 18%.

- Prisão em flagrante: 3.153. Na comparação mensal com junho de 2022, o aumento foi de 14%.

- Recuperação de veículos: 1.316. Na comparação mensal com junho de 2022, o aumento foi de 17%.