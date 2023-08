Jovem morre após ser baleado por guardas municipais na Baixada Fluminense

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um jovem de 22 anos, depois de ter sido baleado por guardas municipais, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Segundo relatos, na madrugada de domingo (6), agentes realizavam uma blitz na altura do viaduto de Edson Passos e teriam atirado contra Felipe Oliveira da Silva, que passava pelo local em uma motocicleta. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio, mas não resistiu aos ferimentos.



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a viatura que teria feito os disparos contra Felipe fugindo do local, sem prestar socorro. "Anota a placa, vou gravar. Não corre, vou atrás de 'tu', baleou o 'menor'", diz a pessoa que gravou as imagens. Confira abaixo. O caso foi registrado na 57ª DP (Nilópolis) e será encaminhado à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). "Diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos".



Guardas municipais teriam fugido após atirar contra jovem em Nilópolis.



Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Procurada, a Prefeitura de Nilópolis informou que "está ciente do vídeo gravado na noite anterior" e que a Secretaria Municipal de Segurança Pública e a Guarda Municipal estão apurando as informações "para que possam tomar providências". Ainda não há informações sobre o horário e local do sepultamento da vítima.