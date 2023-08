Prefeitura de Nilópolis afasta preventivamente guardas municipais que atiraram em jovem

Segundo relatos, os agentes realizavam uma blitz na altura do viaduto de Edson Passos, na Baixada Fluminense, quando atiraram contra Felipe, que passava pelo local em uma motocicleta. A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio, e segue internado. A família não deu autorização para a direção do hospital repassar maiores informações. Rio - A equipe da Guarda Municipal de Nilópolis investigada pela Polícia Civil de atirar contra Felipe Oliveira da Silva , de 22 anos, durante uma segurança patrimonial, na madrugada de domingo (6), foi afastada preventivamente das suas funções. Segundo a prefeitura, os guardas não tinham autorização para usar armas em serviço. Os cinco envolvidos se apresentaram à 57ª DP (Nilópolis), distrital que está investigando o caso, e prestaram depoimento. Outras diligências estão em andamento para esclarecer o ocorrido.Segundo relatos, os agentes realizavam uma blitz na altura do viaduto de Edson Passos, na Baixada Fluminense, quando atiraram contra Felipe, que passava pelo local em uma motocicleta. A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio, e segue internado. A família não deu autorização para a direção do hospital repassar maiores informações.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a viatura que teria feito os disparos contra Felipe fugindo do local, sem prestar socorro. "Anota a placa, vou gravar. Não corre, vou atrás de 'tu', baleou o 'menor'", diz a pessoa que gravou as imagens. Veja as imagens:

Guardas municipais teriam fugido após atirar contra jovem em Nilópolis.



Crédito: Reprodução/Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/wHZfLHWskS — Jornal O Dia (@jornalodia) August 7, 2023

Procurada, a prefeitura de Nilópolis esclareceu que os guardas faziam uma segurança patrimonial do município, e não estavam realizando uma blitz. Disse ainda que instaurou uma sindicância interna para apuração dos fatos.

Confira a nota da prefeitura na íntegra:

"A Prefeitura de Nilópolis, por intermédio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, informa que a equipe da Guarda Municipal, supostamente envolvida, já foi afastada preventivamente e encaminhada para a autoridade policial. A equipe estava em uma região próxima, fazendo a segurança patrimonial nos próprios municipais do local. Foi instaurado uma sindicância interna para apuração dos fatos. Reforçamos que a Guarda Municipal de Nilópolis não tem autorização para o uso de armas de fogo em serviço e lamentamos o ocorrido".