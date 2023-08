Homem é preso após ameaçar e queimar pertences da ex-mulher na Baixada Fluminense

Rio - Bruno de Azevedo de Araújo, de 31 anos, foi preso por agentes da Delegacia da Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, nesta segunda-feira (7), por perseguir e ameaçar sua ex-mulher na Rua Gerânios, no bairro Engenho Pequeno, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense.



Segundo a especializada, a vítima, que há pouco havia dado à luz a um bebê com apenas um mês de vida, registrou uma queixa de ameaça contra Bruno após ele ter incendiado suas roupas e outros pertences no último sábado (5). No entanto, ela retornou à Deam nesta segunda-feira após o suspeito persistir com as ameaças.



Durante o depoimento, a mulher recebeu duas ligações do homem, enquanto ele estava novamente na residência dela. "Você está em casa? Você vai enfrentar o inferno, maldição! Onde está o meu filho? Vou te encontrar agora mesmo", disse ele. Pouco depois, Bruno foi localizado e detido ao sair da casa de sua ex-sogra.