Cidade de Deus tem policiamento reforçado após protesto por morte de adolescente

Rio - A Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, amanheceu com o policiamento reforçado, nesta terça-feira (8), após uma noite marcada pela tensão, durante um protesto pela morte de um adolescente na comunidade , na madrugada de segunda-feira (7). Familiares e moradores acusam policiais de terem matado T.M.F, de 13 anos, a tiros , mas a corporação afirma que os militares foram atacados por dois homens em uma motocicleta. Um procedimento apuratório da PM averigua as circunstâncias da ação e o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Na noite de segunda-feira (8), moradores realizaram um ato na Estrada Miguel Salazar Mendes de Moraes, uma das principais da região, e chegaram a fechar a Rua Pintor Leandro Joaquim, além de terem ateado fogo em entulho e derrubado lixeiras nas vias. Segundo relatos, PMs jogaram gás lacrimogêneo contra os manifestantes e atiraram contra o grupo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os momentos de pânico. Em um vídeo, é possível ver dois agentes em uma motocicleta jogando spray no rosto de um homem e, em outro, pessoas correm de tiros. Confira abaixo.

De acordo com a PM, o BPChq acompanhava o ato, quando os manifestantes atiraram pedras contra os policiais e tentaram vandalizar viaturas e objetos públicos, além de tiros terem sido disparados de dentro da comunidade. O Batalhão de Controle de Multidão (Recom) foi acionado em apoio. "A fim de estabilizar a situação, as equipes precisaram usar os meios necessários e utilizaram armamento de menor potencial ofensivo". A corporação informou que não houve registro de feridos ou equipe no interior da Cidade de Deus.

Na manhã de hoje, todas as escolas da rede municipal estão funcionando normalmente e o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land mantém o atendimento à população, apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram suspensas. Ontem, por conta da ação na comunidade, dez instituições de ensino ficaram fechadas durante a manhã, afetando 2.851 alunos. Já as unidades de saúde acionaram o protocolo de acesso mais seguro e não prestaram atendimento.

Família diz que adolescente foi executado

Familiares do adolescente afirmaram que tiveram acesso a uma câmera de segurança da região, em que as imagens mostrariam o momento em que um PM do BPChq atira contra o jovem. "Ele estava passeando de moto com um amigo em uma das ruas da Cidade de Deus, onde foram abordados já a tiros. Uma bala pegou na perna do jovem e ele caiu. [Pelas imagens], dá para ver o T. M F. no chão ainda vivo e o policial vai lá e acaba de executar", contou o tio do rapaz.



O pintor Hamilton Menezes relatou ainda que as imagens foram feitas por uma câmera de segurança de um borracheiro, que fica próximo ao local onde o adolescente foi morto. Mas, de acordo com o tio, os policiais conseguiram apagar o momento da suposta execução. "Com internet e Bluetooth, eles conseguiram, com o celular, ter acesso e apagar só a parte da execução. Mas a gente têm um minuto antes e um pouquinho depois, dá para ver o PM dando o último tiro para executar", relatou.

A Polícia Militar (PM) informou que uma pistola foi encontrada no local e que os agentes teriam sido atacados. "Impossível, impossível, impossível. A perícia vai ser feita e vão ver que não tem vestígios de pólvora na mão dele", ressaltou o tio. Em nota, a Polícia Civil disse que as armas dos PMs envolvidos na ação foram apreendidas e a perícia foi realizada no local. Diligências estão em andamento para esclarecer o caso.

Segundo parentes, o menino frequentava a igreja e havia sido aprovado no teste de um clube júnior de futebol, o Serrano Futebol Clube. O velório de T.M.F acontece a partir das 10h30 desta terça-feira, na Igreja Evangélica Congregacional da Cidade de Deus (IECCDD) e o sepultamento está marcado para às 16h, no Cemitério do Pechincha, na Zona Oeste do Rio.