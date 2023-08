Polícia Federal prende homem por fraude contra o INSS na Zona Oeste

Rio - A Polícia Federal prendeu um homem em flagrante, nesta terça-feira (8), por fraude contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ele foi localizado dentro de uma agência bancária, no bairro da Taquara, na Zona Oeste do Rio, quando fazia movimentações em sua conta. Os agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários (Deleprev) chegaram ao criminoso após uma denúncia do órgão.

De acordo com a PF, a ação teve início depois que o Setor de Inteligência do INSS informou que uma pessoa estava tentando movimentar valores que haviam sido depositados em sua conta corrente por meio de fraude no benefício do Instituto. Os agentes da Deleprev estiveram na agência bancária e flagraram o suspeito no momento em que ele movimentava R$ 80 mil.

O homem foi levado à Superintendência da Polícia Federal, no Centro do Rio, onde prestou depoimeto e confessou o crime. O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele vai responder pelo crime de estelionato previdenciário, que tem pena de 5 anos de prisão, podendo ser aumentada em até um terço.