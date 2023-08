Agente da PF reage a assalto e troca tiros com bandido na Zona Norte

Rio - Uma policial federal trocou tiros com um criminoso, no início da noite desta quarta-feira (9), depois de sofrer uma tentativa de assalto na Avenida Maracanã, na Zona Norte do Rio.

De acordo com informações preliminares, o suspeito tentou roubar o celular da agente, que revidou e houve troca de tiros. O criminoso conseguiu fugir, mas deixou a arma cair. A peça foi apreendida e enviada para a sede da Polícia Federal, na Praça Mauá.

A PF informou que está apurando as circunstâncias na tentativa de identificar os responsáveis pela ação. A policial não foi ferida. Não há informação se o suspeito foi baleado.