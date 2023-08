Justiça do Rio proíbe argentinos presos por discriminação racial de deixar o país

Rio - O Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos decidiu que os três argentinos presos por discriminação racial , nesta terça-feira (8), estão proibidos de deixar o Brasil. Alejandro Ivan Fresenga Umpierrez, Maria Veronica Zampolini e Diego Esteban Gonzáles são torcedores do Argentinos Juniors e foram detidos em uma confusão durante a partida contra o Fluminense pela Taça Libertadores da América, no estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio.

Ao todo, quatro torcedores argentinos foram presos em flagrante e levados ao posto do Juizado no estádio. Alejandro Ivan e Maria Veronica foram autuados por discriminação racial, enquanto Diego Esteban ainda recebeu anotação pelo crime de dano. Eles passaram por uma audiência de custódia e vão responder ao processo em liberdade. Além do trio, Ricardo Oscar Estevez também foi detido por dano, mas foi homologado acordo e pagamento de multa na Justiça.

A confusão no Maracanã teria acontecido na torcida visitante, que estava localizada no setor Norte superior. Segundo a Polícia Militar, os agentes precisaram entrar em confronto com os estrangeiros, quando um deles, que ajudava a conter o tumulto, teria sido vítima das agressões verbais. Ainda na briga, um segurança que presta serviço para o estádio e uma PM do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) foram agredidos. Ainda de acordo com a corporação, o Bepe precisou utilizar armamento de menor potencial letal para estabilizar o local.



Em imagens que circulam nas redes sociais, também é possível ver o momento em que policiais agridem um homem na arquibancada. O torcedor recebe golpes de cassetete nas costas de três militares, enquanto tenta se defender. Confira abaixo. Um torcedor do Fluminense disse ter escutado disparos durante a confusão. "Eu estava logo abaixo de onde aconteceu a briga, e durante o jogo teve um momento que todo mundo desviou a atenção para isso. Deu para ouvir os disparos, alguém falou que foi de borracha e outra pessoa que foi de arma de fogo", comentou.

PM agride torcedor argentino durante confusão generalizada no Maracanã.

