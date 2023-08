Mulher de fisiculturista diz em depoimento que não houve briga antes do incêndio

Hugo Sérgio Pereira do Nascimento, Larissa Mello Viana Silvana apresentou a sua versão dos fatos em depoimento na 32ª DP (Taquara), na tarde desta quinta-feira (10), contrariando a versão dada por vizinhos do prédio, que disseram ter ouvido uma briga do casal na noite do incêndio. Rio - A viúva do fisiculturista morto em um incêndio no apartamento da família no Anil , Zona Oeste do Rio, negou que tenha discutido com o marido horas antes da tragédia.apresentou a sua versão dos fatos em depoimento na 32ª DP (Taquara), na tarde desta quinta-feira (10), contrariando a versão dada por vizinhos do prédio, que disseram ter ouvido uma briga do casal na noite do incêndio.

"Não existiu briga nenhuma, eu não sei da onde tiraram isso", disse ela na saída da distrital à imprensa. Larissa também contou que a filha do casal, atualmente internada em estado grave no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, foi salva por um homem chamado Marlon, e que este rapaz não é morador. A viúva disse acreditar que a cachorrinha da família conseguiu se salvar pois Hugo Sérgio a jogou pela janela. Inicialmente, amigos do fisioculturistas disseram que ele havia morrido tentando salvar a filha e a cadela

Larissa estava acompanhada da advogada Márcia Paiva durante o depoimento, que durou cerca de quatro horas. A defesa da mulher ressaltou o laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) da Polícia Civil. De acordo com a perícia, houve um acidente termoelétrico no apartamento. O fogo teve início em uma instalação elétrica com cabeamento de extensão para múltiplas tomadas, na sala da residência, próximo à televisão.

"As pessoas criaram que ela trancou ele dentro do quarto, criaram que ela botou fogo na casa, e o laudo é muito claro. Foi um curto na tomada da sala e ela não tinha nem maçaneta dentro do quatro, não tem como trancar ninguém", disse a advogada. "A verdade apareceu e ela é uma só. Agora o foco é minha filha", completou Larissa.

A menina de 6 anos que teve 30% do corpo queimado em incêndio no Anil passou por um procedimento cirúrgico e permanece com o quadro clínico considerado grave. Um novo procedimento está agendado para esta sexta-feira (11).

Relembre o caso

O fisiculturista Hugo Sérgio morreu em um incêndio no último dia 29, no Anil, Zona Oeste do Rio. De acordo com uma amiga do atleta, que preferiu não se identificar, o fisiculturista resgatou a filha e a companheira, mas não conseguiu abrir a porta para sair do apartamento quando voltou para buscar a cadela da família.

Isa, da raça buldogue francês, teve lesões de queimaduras pelo corpo e uma luxação na pata direita.

O caso está sendo investigado pela 32ª DP (Taquara), que apura as causas do incêndio. Um vídeo obtido pelo DIA mostra Larissa correndo para fora do apartamento enquanto a fumaça toma conta do andar.

Veja o vídeo: