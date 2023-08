Vídeo: Homem é resgatado na Baía de Guanabara após ser roubado e empurrado por criminoso

Rio - Um tranquilo momento de pesca à beira da ponte do BRT na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, rapidamente se transformou em um cenário de perigo na madrugada desta quinta-feira (10). Adriano Santos, um pescador de 40 anos, caiu na Baía de Guanabara após ser empurrado por um criminoso. Ele despencou por cerca de quatro metros e permaneceu na água durante 3h até ser resgatado. O momento foi gravado por moradores da região.



O incidente ocorreu por volta das 23h da quarta-feira (9), quando Adriano estava sentado na via e foi surpreendido por um rapaz que ainda levou seus pertences, como mochila e bicicleta. Após a queda, ele conseguiu se segurar a uma corda na pilastra da ponte e ficou pedindo ajuda até ser encontrado por policiais militares.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 17° BPM (Ilha do Governador) foram acionados para dar apoio ao homem até a chegada do Corpo de Bombeiros, às 2h48. O resgate foi gravado e compartilhado pela página "Alerta Ilha 24h". Nas imagens, é possível ver equipes do Corpo de Bombeiros entrando com um barco na Baía de Guanabara. Confira:

O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador) e o criminoso ainda não foi localizado.